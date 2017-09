MSF alerta de que los desplazados rohingya necesitan asistencia "urgente"

Los casi 150.000 refugiados rohingyas que han escapado de la violencia en Birmania y han cruzado hacia Bangladesh necesitan asistencia médica y humanitaria de forma "urgente", según Médicos Sin Fronteras (MSF), que ha advertido de una situación "aún peor" entre quienes siguen al otro lado de la frontera.

"La situación más preocupante", en opinión de MSF, es la que afecta a miles de refugiados que están varados en 'tierra de nadie' en la frontera entre Birmania y Bangladesh. Kolovos ha señalado que "no tienen acceso a la asistencia sanitaria y no hay actores médicos disponibles o autorizados para dar respuesta a sus necesidades sobre el terreno".

"No he sabido nada de ellos desde hace días. No sé qué hacer, estoy desesperado", ha lamentado esta víctima que ha preferido no revelar su identidad.