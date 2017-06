El Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) ha presentado este martes los recursos de impugnación en los 45 distritos electorales del estado de México tras la derrota de su candidata, Delfina Gómez, argumentando que hubo irregularidades.

López Obrador ha acusado directamente al presidente del país, Enrique Peña Nieto, de "conducir todo el operativo desde Los Pinos", añadiendo que "no puede ser que Peña Nieto imponga a su primo", en referencia al ganador de las elecciones, Alfredo del Mazo.

"No vamos a dejar este asunto, queremos que haya democracia en México. México es una república, y queremos que sea una república democrática. No es una monarquía, los cargos no se heredan", ha manifestado.