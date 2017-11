El MAIB rechaza participar en las próximas elecciones en Guinea Ecuatorial y defiende la abstención

Asegura que no se sumará a ninguna convocatoria electoral del presidente ecuatoguineano

En dicho manifiesto, el MAIB ya dejó claro que "el pueblo bubi" no participaría en las siguientes elecciones, convocadas en 1993, "ni en cualquier otra consulta electoral en el marco del llamado Proceso de Democratización de Guinea Ecuatorial".

En este sentido, el Movimiento por la Autodeterminación de la Isla de Bioko ha asegurado que cualquier ciudadano puede presentarse como candidato de una formación política en las próximas elecciones pero ha pedido que no se le involucre en los comicios porque no quiere participar en ellos. "El MAIB, sus dirigentes y activistas no son parte de ningún proceso electoral convocado por Teodoro Obiang Nguema", ha subrayado.