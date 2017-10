Liberado el periodista detenido por informar de presunta donación de ropa usada por parte de Grace Mugabe

Las autoridades de Zimbabue liberaron bajo fianza el miércoles al periodista detenido dos días antes por un artículo sobre la donación de ropa interior usada por parte de la primera dama, Grace Mugabe, a seguidores del gubernamental ZANU-PF.

"Me reuní con la primera dama Grace Mugabe y se me dio la ropa para que pudiera entregarla. Me dijeron que mucha no estaba en buen estado y que por favor fuera a por ella", dijo Mupfumi, según el artículo publicado en 'News Day'.