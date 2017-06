El líder opositor venezolano Leopoldo López, encarcelado en Ramo Verde desde 2014, ha dicho este domingo que los militares del país "tienen el derecho y el deber de rebelarse", en un vídeo publicado a través de su cuenta en la red social Twitter, gestionada por su esposa, Lilian Tintori.

"De rebelarse ante órdenes que buscan reprimir al pueblo venezolano. De rebelarse para hacer cumplir la Constitución. No lo hagan más. Rebélense. Digan que no, digan que no es ni su deber, ni mucho menos es una orden que ustedes deben cumplir", ha manifestado.