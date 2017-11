Leonel Fernández urge a Gobierno y oposición a alcanzar "un pacto de gobernabilidad" para Venezuela

El ex presidente dominicano Leonel Fernández ha instado este lunes al Gobierno y a la oposición de Venezuela a alcanzar "un pacto de gobernabilidad" que mantenga a flote el país hasta las elecciones presidenciales del próximo año, de modo que puedan ser aceptables para ambas partes y para la comunidad internacional.

El ex mandatario latinoamericano ha advertido de que esta coyuntura no podrá dilatarse más allá de la cita con las unas. "El Gobierno de Maduro nos puede gustar o no nos puede gustar, pero es un Gobierno legítimo. Ahora bien, una prolongación por la vía no democrática ya sería otra cosa", ha enfatizado.