Kenyatta hace un llamamiento a votar y pide calma a la población de cara a la repetición de las presidenciales

El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, ha hecho este miércoles un llamamiento a votar en la repetición de las presidenciales de este jueves, argumentando que "no se puede estar en un estado perpetuo de politiqueo".

Kenyatta ha insistido a que "hay que recordar que, a pesar de su origen, el vecino es un hermano o una hermana". "A quién se haya votado, o si no se ha votado, no debe cambiar la forma en la que uno se relaciona con el resto de la familia keniana", ha insistido.

En este sentido, ha advertido de que "cualquier persona que quiera actuar contra lo planeado (las elecciones), lo debe hacer en el marco de la ley", afirmando que "salirse de las líneas delimitadas por las leyes es un paso hacia la anarquía" y prometiendo que "no se permitirá que eso pase".

El mandatario ha indicado que las fuerzas de seguridad han sido desplegadas en todo el país para garantizar un ambiente pacífico durante los comicios, reiterando que los que no quieran votar no deben temer por su integridad, según ha informado el diario local 'The Standard'.