Kenia refuerza la seguridad en Nairobi de cara a la jura del cargo de Kenyatta este martes

Las autoridades de Kenia han anunciado este lunes un refuerzo de las medidas de seguridad en la capital, Nairobi, de cara a la jura del cargo este martes del presidente del país, Uhuru Kenyatta, tras meses de crisis política en el país africano.

En esta segunda convocatoria, Odinga no compitió por considerar que no había garantías suficientes para impedir que los vicios que dominaron la primera elección no se repitieran y Kenyatta volvió a alzarse con la victoria, si bien en 25 circunscripciones no se pudo votar a causa de los disturbios.