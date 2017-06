Juncker, sobre la reversibilidad del Brexit: "Nunca tengo ilusiones porque no quiero perderlas"

Tusk asegura que es "realista" pero "la política sin sueños sería una pesadilla"

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha asegurado que "nunca" tiene ilusiones en Europa porque no quiere "perderlas", al ser preguntado por la posibilidad de dar marcha atrás en el Brexit y si es "soñador" en este tema como ha dicho ser el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

"En Europa nunca tengo ilusiones porque no quiero perderlas", ha dicho Juncker en rueda de prensa con Tusk al término de la primera sesión de la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno centrada en el refuerzo de la cooperación contra el terrorismo y militar.

Horas antes, Tusk ha defendido que "la Unión Europea se construyó sobre sueños que parecían imposibles de lograr" cuando sus "amigos británico" le han preguntado si "el Brexit se puede revertir" y que es "un soñador, pero no el único", parafraseando a John Lennon.

"Pero los sueños son todavía algo muy bonito", ha remachado, admitiendo que "claro" prefiere a John Lennon que a Paul McCartney. "Let it be", le ha respondido Juncker.