Juncker avisa de que negociar el Brexit llevará "más tiempo" del esperado

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha advertido este viernes de que "cada día" se descubren "nuevos problemas" en las negociaciones para pactar el divorcio entre Reino Unido y la Unión Europea, por lo que llegar a un acuerdo llevará "más tiempo" del esperado.

"Deben pagar, deben pagar, no como una imposición. No se trata de una actitud de revancha", ha sostenido Juncker, quien ha ilustrado la situación con el ejemplo de un grupo que pide 28 cervezas en el bar y uno quiere irse después sin pagar su consumición.

"Nunca he entendido este problema, ¿por qué no decir, con sentido común --algo que no es un rasgo político-- que las cosas seguirán como están?", se ha preguntado, para después lamentar que no se respete el 'status quo' y se siga discutiendo "un sinsentido" como el de negarles derechos.