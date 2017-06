El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha alertado este miércoles de que si fracasa el acuerdo internacional de París contra el cambio climático supondrá "empujar al exilio a 250 millones de refugiados climáticos".

"No cumplir hoy los compromisos (de reducción de emisiones) asumidos en París es correr el riesgo de empujar, de aquí a 2050, a hasta 250 millones de refugiados climáticos al camino del exilio", ha asegurado Juncker ante el pleno del Parlamento Europeo.

Juncker ha advertido de que no se debe perder "ni un instante" para luchar contra el cambio climático y apoyar a los países más vulnerables para evitar una crisis "mucho más grave" que la vivida en los últimos años en Europa por la presión migratoria.

"No podremos pretender que no lo sabíamos", ha advertido, respecto a no tomar medidas para corregir la tendencia, antes de reiterar el compromiso de la UE por liderar esta lucha.