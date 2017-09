Juncker pide "avanzar" en la integración europea a 27 y avisa que la "ventana de oportunidad" se cerrará en un año

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha instado este jueves a los Gobiernos europeos a "avanzar" en la integración europea tras avisar que la actual "ventana de oportunidad", propicia para ello gracias a la mejor situación económica en Europa, "se va a cerrar de aquí a un año".

Juncker también ha reclamado "no bajar la guardia" frente a las fuerzas de extrema derecha en Europa, que siguen teniendo una influencia "importante" en países como Francia, Países Bajos y Austria.

"No estoy seguro de que esta situación vaya a perdurar. Ahora tenemos una ventana de oportunidad para avanzar, para dar pasos suplementarios en términos de integración, pero esta ventana de oportunidad va a cerrarse de aquí a un año", ha avisado Juncker durante un debate sobre el futuro de Europa en el Consejo Económico y Social Europeo.

"Tenemos 7, 8, 9 meses que pueden ser meses prósperos, pero no debemos esperar a que la situación actual perdure y por tanto tenemos que usar todos los instrumentos de que disponemos para poder avanzar", ha incidido.

Además, ha avisado de que "no hay que bajar la guardia" frente a las "fuerzas de extrema derecha" en Europa porque a pesar de que su "regresión" en países como Francia, Países Bajos y Austria es "una buena noticia" su influencia electoral sigue siendo "importante". "Es un combate que los demócratas debemos continuar y no bajar la guardia", ha dicho.

En este contexto y tras considerar "trágica y no muy inteligente" la decisión de Reino Unido de abandonar la Unión Europea, Juncker ha instado a avanzar en la integración a Veintisiete siempre que sea posible.

"Nunca he sido un gran fan de la idea de la Europa a múltiples velocidades, pero prefiero la velocidad a quedarse quieto", ha ironizado. El jefe del Ejecutivo comunitario ha dejado claro que está "en contra de la idea de una Europa a dos velocidades porque 'de facto' esto significaría que siempre es la misma gente haciendo lo que quieren y otros que no hacen nada".

"La velocidad múltiple a veces es necesaria. Hay Estados miembro que quieren ir más allá y otros que no quieren seguir. Por ello, los que quieren ir más lejos, progresar, deben poder hacerlo sin ser retenidos por otros", ha defendido, dejando claro que los países que "de forma inmediata" no quieren sumarse deben tener la oportunidad de hacerlo "en el futuro" si quieren y no ser excluidos del debate.