Juan Manuel Santos publica las últimas declaraciones de la renta tras acusaciones de 'Papeles del Paraíso'

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha publicado este lunes las declaraciones de la renta de 2015 y 2016 junto a un mensaje en el que defiende sus explicaciones con respecto a su aparición en documentos de empresas con sede en paraísos fiscales.

Santos no recibió ninguna remuneración durante ese lapso ni tampoco hizo ninguna inversión en esa compañía y recordó hace dos semanas que no ha invertido en la compañía Global Tuition.

El presidente sostuvo que su relación como miembro de junta terminó antes de que asumiera como Ministro de Hacienda y que "no hubo lugar a remuneración alguna pues no se contemplaba para los miembros de junta, razón por la cual no hubo tampoco lugar a declarar". "No he tenido ninguna relación con Global Seguros de Vida S.A. ni en Colombia ni en ninguna otra parte del mundo", ha apostillado.