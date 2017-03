La primera dama de Japón asegura que "nunca" ha realizado donaciones a una guardería investigada por corrupción

Akie Abe, la esposa del primer ministro de Japón, Shinzo Abe, ha reconocido este jueves que se ha reunido en varias ocasiones con el director de la guardería investigada por un escándalo relacionado con la compra de terrenos públicos, si bien ha querido dejar claro que nunca ha realizado ningún tipo de donación al centro.

"Nunca he donado un millón de yenes al señor Kagoike", ha escrito la primera dama en su cuenta de la red social Facebook. Yasunori Kagoike, el director del centro en cuestión, defendió ante la comisión presupuestaria de la Cámara de Consejeros, la cámara alta de la Dieta --el Parlamento--, que Akie había donado al centro un millón de yenes (algo más de 8.000 euros).

"Ni tampoco he recibido una cuota por dar conferencias", ha añadido. "Con respecto a esto, he interactuado con el señor Kagoike en numerosas ocasiones desde febrero de este año, pero en ningún caso hubo donación ni pago. He dejado claro que no tengo absolutamente ningún recuerdo de ello", ha continuado.

Según la versión de Kagoike, Akie Abe entregó un sobre con un millón de yenes. El pasado viernes, portavoz del Gobierno de Japón, Yoshikide Suga, ya negó que la esposa del primer ministro hubiera realizado alguna donación a la guardería, ubicada en la prefectura de Osaka, postura que ha reiterado de nuevo este jueves tras la declaración del director de la guardería.

Sin embargo, el día anterior varios parlamentarios aseguraron que el propio director les había hablado de esta donación, destinada presuntamente para la construcción de las instalaciones.

Kagoike ha insistido en que recuerda "claramente" haber recibido el dinero en un momento en el que los dos estaban solos en su despacho. No obstante, ha señalado que la primera dama dice no acordarse de nada en absoluto.

La guardería japonesa Moritomo Gakuen ha estado en el foco mediático del país en las últimas semanas por el citado acuerdo de compra de terrenos y por sus lazos con Abe, su esposa y otros destacados políticos del país que apoyan su línea conservadora de enseñanza.

El primer ministro del país ya se ha ofrecido a presentar su dimisión en caso de que se demuestre cualquier lazo que le vincule con la controvertida compra de los terrenos por parte de Moritomo Gakuen.