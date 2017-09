Tras perder a su bebé: “Den un abrazo a sus hijos cada noche porque nunca sabrán cuando será la última vez”

"Yo estaba amamantando a Jaime y todavía estoy produciendo su leche. Eso me recuerda todos los días que él ya no está aquí”, ha dicho su madre en declaraciones al diario Daily Record . Por eso esta madre de 37 años se ha atrevido a aconsejar a otros padres que no pierdan ni un minuto de la vida de sus hijos. “Den un abrazo a sus hijos cada noche porque nunca sabrán cuando será la última vez”, ha asegurado.