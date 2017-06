Estado Islámico lanza su primer atentado en Irán con el Parlamento y el mausoleo de Jomeini como objetivos

Los terroristas iban vestidos de mujer y al menos dos se han inmolado, según ha confirmado el Gobierno iraní

La organización terrorista Estado Islámico ha llevado a cabo este miércoles su primer atentado en Irán que ha tenido como objetivos el Parlamento y el mausoleo del ayatolá Ruholla Musevi Jomeini, el fundador de la República Islámica. Al menos ocho personas han muerto y decenas han resultado heridas, de acuerdo con el balance de víctimas ofrecido por la prensa local, que aún no ha sido confirmado por las autoridades.

Para Winter, se trata de "una progresión lógica de lo que ya está pasando". El Estado Islámico cuenta con varios combatientes iraníes que, de acuerdo con Winter, habrían protagonizado atentados suicidas en Irak y Siria. "En nombre de Alá, soy Yasser, de Irán. Me he unido a Estado Islámico vía Telegram", dijo un joven en un reciente vídeo difundido en la provincia afgana de Nangarhar.

A pesar de los esfuerzos de Estado Islámico por reclutar insurgentes iraníes, de momento no habría tenido demasiado éxito. "El salafismo y la cultura persas son como el agua y el aceite, no se mezclan", ha explicado Alí Vaez, analista iraní del International Crisis Group. "Puede que haya descontento entre la comunidad suní, pero no es lo mismo que una revuelta interna", ha señalado.