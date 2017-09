Irán dice que el referéndum en el Kurdistán "equivale a jugar en manos de Estado Islámico y sus aliados"

El ministro de Defensa de Irán, Amir Hatami, ha rechazado este martes el referéndum de independencia en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, afirmando que "equivale a jugar en manos de los terroristas de Estado Islámico y sus aliados regionales e internacionales".

El primer ministro iraquí ha advertido también de que no negociará con Barzani ningún tipo de contraprestación adicional: "Los líderes de la región del Kurdistán no escucharon los llamamientos para no celebrar el referéndum y no mantendremos ninguna discusión".