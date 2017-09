Irán tacha de "ignorante" el discurso de Trump y dice que es propio de "épocas medievales"

El ministro de Irán, Mohamad Javad Zarif, ha calificado de "ignorante" el discurso pronunciado este martes ante la Asamblea General de la ONU por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha afirmado que este tipo de alocuciones son propias de "épocas medievales".

"El ignorante discurso de odio de Trump pertenece a épocas medievales, no al siglo XXI", ha dicho Zarif en su cuenta de Twitter, desde donde ha apuntado que el presidente norteamericano "no se merece una respuesta" oficial por parte de la República Islámica. "La falsa empatía por los iraníes no engaña a nadie", ha apostillado.