Herido un civil a causa de la explosión de varias minas antipersona en Rajine

Al menos un civil resultó herido el miércoles a causa de la explosión de varias minas antipersona al paso de un convoy militar en el estado de Rajine (oeste), concretamente en la carretera que conecta las localidades de Rangún y Sittwe.

Según las informaciones publicadas este viernes por el diario oficial 'The New Global Light of Myanmar', un total de tres minas estallaron al paso de los vehículos militares.