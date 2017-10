Hamdalá habla de "momento histórico" para la unidad palestina en el marco de su visita a la Franja de Gaza

El primer ministro del gobierno de unidad palestino, Rami Hamdalá, ha hablado este lunes de "momento histórico" para la unidad palestina en el marco de su visita a la Franja de Gaza, en medio de los esfuerzos de reconciliación entre Al Fatá y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Hemos venido siguiendo órdenes del presidente palestino, Mahmud Abbas, para anunciar al mundo desde el corazón de Gaza que el Estado palestino no puede ser sin una unidad política y geográfica entre Cisjordania y Gaza", ha dicho.

"El arsenal de Hamás no está en las discusiones. No antes, y no ahora", ha recalcado. "Las armas de la resistencia existen para proteger al pueblo palestino. Es ridículo entregar las armas cuando tu tierra sigue ocupada y tu pueblo está desplazado", ha zanjado.