Haley recalca que "es el momento de la acción" para avanzar en el proceso de paz en Sudán del Sur

La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, ha recalcado este miércoles que "es el momento de la acción" para avanzar en el proceso de paz en Sudán del Sur durante un encuentro con el presidente del país, Salva Kiir.

"No he venido aquí a hablar. He venido aquí a decir que es el momento de la acción. No vamos a seguir esperando. Necesitamos ver un cambio y necesitamos que sea ya mismo", ha subrayado Haley, manteniendo un discurso duro contra Kiir.