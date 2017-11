HRW dice que "la democracia ha muerto en Camboya" tras la disolución del principal partido opositor

La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha afirmado este viernes que "la democracia ha muerto en Camboya" con la decisión del Tribunal Supremo de disolver el principal partido opositor, el Partido Nacional del Rescate de Camboya (CNRP).

"Es un punto de inflexión, y se requiere una respuesta internacional firme y concertada. Es momento para la acción, no para las palabras", ha indicado, reclamando a los donantes internacionales que suspendan inmediatamente todo su apoyo técnico y financiero para las elecciones de 2018 si no se garantiza que el CNRP podrá presentarse.

"Si el partido opositor no intenta reemplazar al partido gubernamental, no puede ser llamado partido opositor. Mis acciones no son ilegales", recalcó, rechazando los cargos presentados contra él.