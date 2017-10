El Gobierno describe los ataques contra viviendas de opositores como "una táctica para incriminar al Ejecutivo"

El Gobierno de Uganda ha descrito este martes los ataques con granadas contra las viviendas de dos parlamentarios opositores como "una táctica para incriminar al Ejecutivo", en medio de las tensiones por el proyecto de ley para retirar el límite de edad establecido para ocupar la Presidencia, lo que permitiría al mandatario, Yoweri Museveni, presentarse nuevamente a las elecciones.

"No hay datos sobre este Gobierno del NRM (el partido gubernamental, Movimiento de Resistencia Nacional) matando a (miembros de) la oposición política", ha agregado, según ha informado el diario local 'New Vision'.

"Quiero anunciar al mundo que durante los últimos días he recibido amenazas de muerte de forma casi diaria. Algunos amigos que saben más que yo me han recomendado que tenga cuidado con lo que como y bebo, con cómo conduzco y hacia dónde, con quién me reúno e incluso quién me toca cuando voy al Parlamento", ha manifestado.