Ghani condena el ataque de Estado Islámico contra la sede de la cadena Shamshad TV en Kabul

El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, ha condenado este martes el ataque perpetrado por el grupo yihadista Estado Islámico contra la sede de la cadena de televisión Shamshad TV en la capital del país, Kabul, que se ha saldado con al menos dos muertos.

"Los enemigos de Afganistán (...) han mostrado una vez más que no dudan a la hora de atacar la libertad de expresión o a los medios para lograr sus malignos objetivos", ha indicado la Presidencia en un comunicado.

Asimismo, ha recalcado que "los terroristas no pueden restringir la libertad de expresión", afirmando que "es uno de los grandes valores de la Constitución" y prometiendo que "el Gobierno tomará medidas firmes para proteger a los medios de comunicación y a los periodistas".

A las condenas se ha sumado el expresidente afgano Hamid Karzai, quien ha manifestado que el ataque "es una violación de la libertad de expresión", según ha recogido el diario local 'The Afghanistan Times'.

"Los enemigos de Afganistán quieren dañar la libertad de expresión con estos ataques, pero se darán cuenta de que no lograrán sus objetivos mientras el pueblo afgano da pasos firmes cada día hacia la victoria", ha recalcado.

El director de la cadena de televisión atacada, Abed Ehsas, ha dicho que el ataque no impedirá que los periodistas sigan haciendo su trabajo. "Ha sido un ataque contra los medios y contra la voz del pueblo. No ha sido el primer ataque y probablemente no será el último", ha afirmado.