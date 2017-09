El ministro de Exteriores de Francia dice que Al Assad "no puede ser parte de la solución" al conflicto en Siria

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, ha recalcado este viernes que el presidente de Siria, Bashar al Assad, "no puede ser parte de la solución" al conflicto en el país, afirmando que el proceso de transición "no va a hacerse con él (en el cargo)".

"Él (Al Assad) no puede ser la solución, La solución es alcanzar junto al conjunto de actores un calendario de transición política que permita redactar una nueva Constitución y celebrar elecciones", ha dicho.

"Esta transición no puede llevarse a cabo con Al Assad, quien ha asesinado a parte de su pueblo", ha manifestado, en una entrevista concedida a la emisora francesa RTL.

Las declaraciones de Le Drian contradicen a las realizadas en junio por el presidente francés, Emmanuel Macron, quien aclaró que la prioridad de su Gobierno respecto a la guerra civil en Siria es el combate a las organizaciones terroristas, no el cese de Al Assad, al menos hasta que haya un "sucesor legítimo" al mandatario, para evitar que la nación árabe se convierta en otro "Estado fallido".

"El verdadero 'aggionamento' en este tema, es que yo no he declarado que la destitución de Bashar al Assad sea la condición previa de todo, porque nadie me ha presentado a su sucesor legítimo", dijo Macron.