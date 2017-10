Expulsados de la Marina británica nueve tripulantes de un submarino nuclear al dar positivo por cocaína

Nueve tripulantes del submarino nuclear 'HMS Vigilant' han sido expulsados de la Marina Real británica tras dar positivo en unos análisis por consumo de cocaína.

Los integrantes de la tripulación de los submarinos nucleares tienen que pasar obligatoriamente controles de consumo de droga. "No toleramos el mal uso de drogas por parte del personal de servicio. Quienes no cumplan con nuestros rigurosos criterios serán expulsados del servicio", ha explicado un portavoz de la Marina en declaraciones recogidas por el periódico 'The Guardian'.