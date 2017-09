Exjefe del Ejército Paul Malong dice no arrepentirse de su papel en el conflicto tras sanciones de EEUU

El exjefe del Ejército de Sudán del Sur Paul Malong Awan ha recalcado este martes que no se arrepiente de su papel en el conflicto en el país, días después de que Estados Unidos impusiera sanciones contra él y otros dos altos cargos gubernamentales por "el papel de oficiales del Gobierno sursudanés contra la paz, la seguridad y la estabilidad del país".

"Por ello, ejercí mis funciones como cualquier otro jefe del Ejército lo hace en otros países. Si de eso es de lo que se me acusa, no me arrepiento. Hice lo correcto, lo sé", ha subrayado.