El pastor Evan Mawarire se declara no culpable de los cargos de "subvertir a un Gobierno constitucional"

El pastor Evan Mawarire, quien en 2016 encabezó un movimiento de protestas contra el presidente, Robert Mugabe, se ha declarado este lunes no culpable de los cargos contra él por "subvertir a un Gobierno constitucional".

"Me declaro no culpable", ha dicho, durante su comparecencia ante la juez del Tribunal Supremo Priscilla Chigumba, según ha informado el diario local 'The Zimbabwean'.