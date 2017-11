La Eurocámara aprueba 100 millones para tareas humanitarias de fuerzas militares locales y equipos no letales

El pleno de la Eurocámara ha aprobado --por 473 votos a favor, 163 en contra y 7 abstenciones-- una partida de 100 millones del presupuesto comunitario para financiar acciones humanitarias y acciones de desarrollo por parte de fuerzas militares locales de terceros países entre 2018 y 2020.

También contribuiría a atajar el problema al que se enfrenta la Unión Europea en muchos casos de entrenar a las fuerzas locales que luego no tiene equipos para realizar sus tareas.

El responsable de la Eurocámara de la negociación de la normativa, el eurodiputado popular francés, Arnaud Danjean, ha recordado que la UE cuenta con misiones para entrenar a las fuerzas armadas de países en desarrollo pero no dispone de "herramientas legales y financieras para dar equipos no letales que permitirían a las fuerzas armadas apoyar actividades de desarrollo en países como Malí, Somalia, Níger o República Centroafricana". "Este instrumento no está diseñado para comprar o suministrar armas sino construir hospitales o desarrollar sistemas de comunicación", ha recordado.