España dice que "no se puede empezar a hablar del futuro" sin avances a nivel financiero en el 'Brexit'

Destaca que la UE "no tiene contrapuestas" del Reino Unido en el arreglo financiero del Brexit

El secretario de Estado para la Unión Europea, Jorge Toledo Albiñana, ha asegurado este viernes que "no ha habido ningún progreso" en las negociaciones del arreglo financiero de la salida del Reino Unido de la UE o 'Brexit' porque la UE "no tiene todavía contrapuestas" en algo "tan fundamental" como esta cuestión. Así, ha avisado de que "sin avances sustanciales en el arreglo financiero y en derechos de los ciudadanos no vamos a poder empezar a hablar del futuro".