Erdogan anuncia el comienzo de una operación a gran escala en Idlib, Siria

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha anunciado este sábado el comienzo de una operación de gran envergadura de los rebeldes sirios respaldados por Ankara --el Ejército Libre Sirio (ELS)-- contra las posiciones yihadistas en la provincia siria de Idlib, fronteriza con Turquía.

"Ahora mismo está sucediendo una importante operación en Idlib. Una operación que va a continuar en cuanto nos fijemos nuevos objetivos. No podemos dejar abandonados a nuestros hermanos. No podemos decirles que no nos importa si mueren. Tenemos que ayudar y no vamos a permitir que se forme un corredor terrorista a través de nuestra frontera", ha afirmado Erdogan en una comparecencia pública recogida por la cadena NTV.