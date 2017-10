Enviado del Gobierno Regional del Kurdistán en España avisa de que declarar la independencia derivaría en guerra

EUROPA PRESS

Daban Shadala aboga por el diálogo con Bagdad y justifica el repliegue de las fuerzas kurdas en Kirkuk

El representante en España del Gobierno Regional del Kurdistán, Daban Shadala, ha apostado por el diálogo como vía para resolver la actual escalada de tensiones entre Erbil y Bagdad tras la celebración del referéndum independentista y ha admitido que la proclamación de un Estado propio derivaría en un conflicto de consecuencias imprevisibles.

Los kurdos participaron masivamente el 25 de septiembre en una consulta en la que más de un 92 por ciento de los votantes dijo 'sí' a la independencia. El referéndum fue declarado ilegal por las principales autoridades políticas y judiciales de Bagdad y ha derivado en una serie de castigos contra las autoridades kurdas.

A la pérdida del control sobre puntos fronterizos y al cierre del espacio aéreo se han sumado en los últimos días avances militares sobre Kirkuk, una zona en disputa que decidió participar en la reciente consulta. El Gobierno central, liderado por Haider al Abadi, ordenó recuperar el control de este área rica en recursos minerales y de marcado carácter simbólico.

La recuperación se consumó en menos de dos días tras sólo unos pocos enfrentamientos esporádicos, gracias en gran medida a la "amarga" retirada de las fuerzas peshmerga, al servicio del Gobierno Regional del Kurdistán. Shadala ha defendido este repliegue en una entrevista con Europa Press y ha dicho que estaban "obligados" para "evitar una catástrofe".

Aunque esta aparente cesión no parece ser del gusto de todos en Erbil, el representante kurdo en España ha dicho respaldarla porque "al final muchos jóvenes habrían muerto, muchas familias habrían sufrido". En este sentido, ha subrayado que el país aún no ha logrado "cerrar" la lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico y, en su opinión, no es momento de "saltar a otra guerra civil".

"Evitar la guerra siempre es un buen paso", ha añadido, consciente también de que la Administración regional apenas tiene opciones ante una improvisada alianza regional que se ha puesto "muy nerviosa" en las últimas semanas. Ha asumido que los peshmerga no tendrían nada que hacer en términos militares.

PROMESAS INCUMPLIDAS

La creación de un Estado propio es una de las reivindicaciones históricas de los kurdos al menos desde finales de la Primera Guerra Mundial, cuando la división de Oriente Próximo por parte de las potencias coloniales dejó a esta comunidad repartida por cuatro países distintos.

"Tener un Oriente Próximo estable no es posible sin un Estado kurdo", ha subrayado Shadala, quien ha recordado el reparto territorial de su comunidad por Irak, Turquía, Irán y Siria. En este contexto, el referéndum del 25 de septiembre, no vinculante, se entiende como un paso más simbólico que práctico de momento.

"El próximo paso no sería la independencia, hasta donde yo sé por ahora, porque traería más conflicto, más problemaa, más complicaciones", ha apuntado el enviado en España, que de esta forma no prevé a corto plazo una declaración unilateral que previsiblemente no recibiría "ningún reconocimiento" por parte de la comunidad internacional.

"Acabamos de hacer el referéndum y ha habido muchos problemas. Si proclamamos un Estado, nos enfrentaremos a muchos conflictos étnicos y políticos y a una guerra. Mucha gente moriría", ha explicado Shadala. "Si quieres dar la mejor vida posible a la población, es mejor no ir a la guerra", ha apostillado.

Shadala es partidario de "negociar de nuevo con Bagdad los muchos asuntos pendientes" que tienen ambas partes, como por ejemplo la incorporación de los peshmerga a las fuerzas de Defensa oficiales, la creación de un verdadero Estado federal o el futuro de las zonas en disputa.

La Constitución de 2005 estipulaba que la población de una serie de territorios --entre los que se encuentra la región de Kirkuk-- debía decidir si inclinarse por Erbil o por Bagdad, pero la consulta teóricamente prevista para 2007 nunca llegó a celebrarse.

Shadala ha recordado que tres cuartas partes de los kurdos apoyaron esa Constitución, pero en estos años este pueblo ha echado en falta los progresos prometidos: "Nos hemos dado cuenta de que Irak no es un Estado federal democrático, no es un país estable y no hay un poder compartido". Irak, ha agregado, "está controlado por un grupo sectario, los chiíes, y la influencia de los países vecinos es muy fuerte".

REQUISITOS

El primer ministro iraquí, Haider al Abadi, no ha descartado de plano la apertura de nuevas conversaciones, pero sí ha planteado una serie de peticiones previas entre las que figura la anulación de los resultados del referéndum independentista. Shadala ha señalado que "no es tan fácil".

"El pueblo kurdo ya ha hablado y muy claro", ha admitido el enviado del Gobierno Regional del Kurdistán, que pese a todo es optimista sobre un inminente diálogo. Parte de su optimismo deriva de las inminentes elecciones parlamentarias --previstas para primavera de 2018--, en las que Al Abadi se la volverá a jugar políticamente.

Shadala ha instado a la comunidad internacional a respaldar también esta vía, para lo cual considera necesario que haya "implicación" directa. Pese a que la mediación por ahora ha recaído en Naciones Unidas, el representante kurdo ha apuntado que no es un actor "poderoso" y ha abogado en cambio por una mayor implicación de la UE y Estados Unidos.

ESTADO ISLÁMICO

Las actuales tensiones se suman a tres años complicados para Irak que se iniciaron a mediados de 2014, cuando Estado Islámico lanzó una ofensiva relámpago que le permitió hacerse con el control de un amplio territorio, con Mosul como principal baluarte.

"Ayer teníamos a Al Qaeda, hoy tenemos a Estado Islámico y mañana será otro grupo con otro uniforme y otra máscara", ha lamentado Shadala, partidario de no bajar la guardia en un conflicto incesante. En este sentido, ha denunciado que las recientes tensiones políticas entre Erbil y Bagdad han permitido al grupo liderado por Abu Bakr al Baghdadi recuperar el control de dos localidades que había perdido.

Shadala ha reconocido que "no es fácil" luchar contra este fenómeno, en la medida en que basa gran parte de su fuerza en el descontento social que ha ido gestándose durante años, principalmente en el seno de una comunidad, la suní, que tras la caída del régimen de Sadam Hussein ha "perdido el poder" ostentado durante décadas.

Shadala ha aseverado que la falta de oportunidades económicas y el creciente "poder controlador" de los chiíes han dejado a miles de personas en una situación "muy desesperada", sumidas en algunos casos en la diatriba de "luchar o morir". "¿Qué puede hacer la gente? Formar parte de las milicias o Estado Islámico. No hay otra elección", ha explicado.

Para recomponer un país "completamente dañado en términos sociales" y evitar el surgimiento de otros grupos armados, el enviado kurdo ha apostado por avanzar hacia un Estado "democrático" en el que estén representados todos los grupos y territorios. Hacia una Constitución "liberal" que permita pasar página a una última década convulsa que ha mantenido a Irak en el filo de la navaja.