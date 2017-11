El Ejército de Birmania dice que su investigación le exime de cualquier abuso en las operaciones en Rajine

El Ejército de Birmania ha asegurado este lunes que sus investigaciones internas muestran que sus soldados no fueron responsables de ningún tipo de abuso durante sus operaciones en el estado de Rajine (oeste), que provocaron el desplazamiento de cientos de miles de rohingya y que fueron descritas por Naciones Unidas como un caso de "limpieza étnica".

"No arrestaron, agredieron y ejecutaron a civiles. No destruyeron ni robaron propiedades. No incendiaron mezquitas en localidades bengalíes (...) No amenazaron ni forzaron a huir a civiles", ha resaltado.