EEUU recortará su financiación al programa de retirada de minas antipersona en Camboya

El Gobierno de Estados Unidos ha comunicado a Camboya que recortará su financiación al programa de desminado en Camboya después de meses de críticas a las autoridades del país asiático por la detención del líder opositor, Kem Sokha, por cargos de "traición".

La financiación era canalizada a través de la organización no gubernamental Norwegian People's Aid (NPA) y apoyaba los proyectos de desminado en el este del país, intensamente bombardeado durante la Guerra de Vietnam.

"Recibí una carta de los socios del NPA (...) sobre la conclusión y suspensión de la financiación al proyecto de retirada (de minas) en la parte este de Camboya", ha dicho Ratana, según ha informado el diario local 'The Phnom Pehn Post'.

La financiación de Estados Unidos al CMAC supone un tercio del total que entrega anualmente al sector de desminado en el país, siendo el resto de receptores del dinero The Halo Trust y el Grupo Asesor para Minas.

"Si el partido opositor no intenta reemplazar al partido gubernamental, no puede ser llamado partido opositor. Mis acciones no son ilegales", recalcó, rechazando los cargos presentados contra él.