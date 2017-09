EEUU asegura que Corea del Norte no tiene interés en dialogar

El Departamento de Estado norteamericano ha señalado que Corea del Norte no ha mostrado interés alguno en dialogar sobre su programa nuclear y balístico. Este mismo sábado, el secretario de Estado, Rex Tillerson, ha revelado que Washington cuenta con vías de comunicación directa con Pyongyang y que estaban "sondeando" la posibilidad de entablar un posible diálogo.

"Los responsables norcoreanos no han mostrado ningún indicio de que estén interesados o dispuestos a dialogar sobre la desnuclearización", ha indicado la portavoz del Departamento de Estado Heather Nauert.

"Estamos sondeando. Manténgase atentos", ha afirmado Tillerson en declaraciones a la prensa desde Pekín, donde se encuentra de visita oficial. "Preguntamos si quieren hablar. Tenemos líneas de comunicación con Pyonyang. No estamos en una situación de apagón", ha añadido, al tiempo que ha destacado la importancia de lograr una fórmula para reducir las tensiones con Corea del Norte.

Tillerson reconoce que Kim fundamenta su propia seguridad en sus armas nucleares y sus misiles y ha reiterado que Estados Unidos no aspira a derrocarle. "Mire. Nuestro objetivo es la desnuclearización. Nuestro objetivo no es deshacernos de usted. Nuestro objetivo no es hundir su régimen", ha argumentado Tillerson.