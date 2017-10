Duterte reclama a los embajadores de la UE que abandonen Filipinas en 24 horas

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha reclamado este jueves a los embajadores de la Unión Europea (UE) que abandonen el país en 24 horas, si bien la Presidencia ha salido posteriormente a aclarar la situación.

"Que me escuchen los embajadores de esos países. Decidme, porque podemos cortar los canales diplomáticos mañana. Abandonad el país en 24 horas. Todos", ha dicho Duterte durante un discurso.

"No volváis a este país. No os necesitamos. ¿Queréis expulsarnos (de Naciones Unidas)? Intentadlo", ha resaltado, según ha informado el diario local 'The Philippines Star'.