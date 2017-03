Dinamarca estudia bloquear la entrada al país de refugiados menores no acompañados en casos excepcionales

El Gobierno de Dinamarca ha propuesto una ley con la que buscará bloquear la entrada al país de los refugiados menores de edad que quieran atravesar la frontera sin acompañamiento en determinadas situaciones, principalmente cuando las fronteras estén cerradas debido a circunstancias excepcionales.

La propuesta, que se lanzó inicialmente el pasado mes de septiembre, permitiría así el cierre completo de las fronteras y haría que los menores pudieran ser devueltos sin ningún tipo de asesoramiento en materia de solicitud de asilo, según ha explicado la edición danesa del diario 'The Local'.

Si bien la normativa migratoria de Dublín quedaría sin aplicación en situaciones de "crisis", todavía no se ha aclarado por completo qué constituye una situación de estas características.

Todavía se desconoce si el proyecto, que ya está en la agenda parlamentaria para su votación, incluye una cláusula específica sobre menores de edad o si ésta estará excluida. No obstante, el diario 'Politiken' ha asegurado que el Ministerio de Integración, dirigido por Inger Stojberg, le ha confirmado que "en principio", todas las personas serán devueltas.

"Podría haber excepciones, no obstante, para aquellos (menores no acompañados) en caso de que sus padres ya estén en suelo danés", ha señalado.

Según las estadísticas oficiales, 1.184 menores no acompañados entraron en el país el año pasado, si bien la mayoría tenían entre 15 y 17 años. Stojberg defiende esta propuesta asegurando que cuando un menor no acompañado llega a Dinamarca siempre lo hace "desde un país que no es inseguro".

El secretario general de la ONG Save The Children en Dinamarca, Jonas Keiding Lindholm, ha criticado esta propuesta, asegurando que "cuando un refugiado menor de edad vulnerable" llega a Dinamarca "después de un peligroso viaje", lo "último que necesita es que un país progresista y amigo de los niños lo expulse".