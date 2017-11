Dimite el presidente de la comisión electoral de Afganistán en medio de las críticas al organismo

El presidente de la comisión electoral de Afganistán, Najibulá Ahmadzai, ha presentado este martes su dimisión en medio de los llamamientos de varios partidos políticos a favor de una reestructuración del organismo.

Los partidos políticos del país y varias organizaciones civiles han criticado en numerosas ocasiones a la CEI por su mala gestión, y la organización Election and Transparency Watch of Afghanistan (ETWA) dijo el domingo que el organismo no era capaz de garantizar la limpieza de las parlamentarias previstas para 2018, reclamando reformas.