EUROPA PRESS

La Policía londinense ha detenido este viernes a un hombre armado con un cuchillo cerca del Palacio de Westminster, que alberga el Parlamento británico.

Según ha informado Scotland Yard, agentes que realizaban sus tareas rutinarias se han encontrado hacia las 11.10 horas con "un hombre que actuaba sospechosamente" cerca de entrada de Carriage Gates del Palacio de Westminster.

Los agentes se han acercado al hombre para hablar con él y éste "ha echado mano a un cuchillo" ante lo cual los policías han empleado una pistola Taser, ha precisado la Policía Metropolitana.

Tras ello, el hombre, de unos 30 años, "ha sido detenido por posesión de un cuchillo" sin que nadie haya resultado herido. El sospechoso ha sido trasladado a una comisaría en el centro de Londres, donde permanece bajo custodia.

Las inmediaciones del Parlamento de británico fueron escenario el pasado 22 de marzo de un atentado en el que murieron cinco personas, cuatro de ellas arrolladas en el Puente de Westminster y un agente que fue apuñalado en la entrada del edificio parlamentario.

A man has been arrested near to the Palace of Westminster.

At 11:10hrs on Friday, 16 June, officers on routine duties near to the Carriage Gates entrance to the Palace of Westminster became aware of a man acting suspiciously.

The officers approached the man in order to speak with him. The man reached for a knife, and police discharged a Taser.

The man - aged in his 30s - was arrested for possession of a knife.

Nobody was injured.

The arrested man has been taken to a central London police station, where he remains in custody.