Los miembros del jurado d eliberaron durante 53 horas sobre la culpabilidad o inocencia de Cosby pero no lograron alcanzar un veredicto unánime sobre los tres cargos de agresión indecente , por lo que el juez Delitos Comunes del condado de Montgomery, Pensilvania, Steven O'Neill, ha declarado nulo el proceso.

"Solo porque no se haya logrado un veredicto no significa que no lo vaya a haber pronto" , ha apuntado el fiscal del distrito, Kevin Steele, en rueda de prensa.