Cristina Fernández solicita el sobreseimiento del caso 'Hotesur', por el cual está siendo investigada

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ha solicitado este jueves el sobreseimiento del caso 'Hotesur', por el cual está siendo investigada, ante lo que ha definido como un "inmenso disparate jurídico".

Durante su declaración, la senadora ha rechazado que el magistrado leyera los cargos interpuestos contra ella. "No me pienso prestar a esta ficción de jueces que te leen tus derechos pero que luego no los aplican, lo mismo para los fiscales" y agregó que "todo esto es un inmenso disparate jurídico" al que no se prestaría.