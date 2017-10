El senador republicano Bob Corker dice que declaraciones de Trump podrían desencadenar "una III Guerra Mundial"

El senador republicano Bob Corker ha afirmado este domingo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comporta como si estuviera "en un reality show", agregando que sus amenazas a otros países podrían desencadenar "una Tercera Guerra Mundial".

"Me preocupa. Habría tenido que preocupar a cualquiera que se preocupe por el país", ha dicho, agregando que Trump "se comporta como si estuviera aún en 'The Apprentice' --un programa de televisión que presentó el magnate--".

Así, y tras rechazar responder de forma directa a si Trump está capacitado para ser presidente, ha sostenido que "no cree que sea consciente del impacto en el mundo, y especialmente en la región a la que se dirige, cuando habla el presidente de Estados Unidos y dice las cosas que dice". "Eso me preocupa", ha apuntado.

Las declaraciones de Corker al diario 'The New York Times' han llegado tras un día de cruce de acusaciones entre ambos, que arrancaron cuando Trump dijo que el senador "no tiene agallas" para presentarse a la reelección en el estado de Tennessee.