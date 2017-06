El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, ha asegurado este sábado que hará todo lo posible por evitar que la primera ministra, Theresa May, forme un gobierno en minoría y ha insistido en que "aún puede convertirse en primer ministro de Reino Unido".

"May tiene que formar un gobierno y luego presentar su programa ante el Parlamento. Existe la posibilidad de rechazar el Discurso de la Reina y haremos todo lo posible porque así sea", ha aseverado Corbyn.

Los laboristas se han hecho con 262 escaños en las elecciones generales, lo que supone un aumento de 30 parlamentarios respecto a los resultados de los comicios de 2015. No obstante, los conservadores de May, que no cuentan con la mayoría absoluta, han obtenido 318 escaños.