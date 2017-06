Consejos de cocina y una cesta de la compra variada para combatir el hambre en Mauritania

El reto a largo plazo es provocar un cambio en las costumbres alimentarias para "conseguir más con menos" Cuscús y un poco de leche. Esta es la dieta básica de los habitantes de la región de Brakna, en el sur de Mauritania. Las sucesivas sequías han dejado un campo estéril y unos animales famélicos que apenas cubren las necesidades alimentarias de las familias y mucho menos las de los niños, que requieren un menú variado para crecer con todo su potencial, físico y cognitivo.

"El problema es la disponibilidad de los alimentos", afirma Saidou Ousmane, responsable de nutrición en Mauritania de Save the Children. La tierra hace años que solo produce cereales de ciclo corto y los animales se han reducido a cabras para obtener leche y gallinas para conseguir huevos. La carne es un lujo que no pueden permitirse.

Las familias intentan superar el año con las reservas de agua y comida que han obtenido de los cuatro meses de lluvias --entre mayo y agosto-- y con el poco dinero que los hombres ganan con trabajos urbanos. Pese a ello, durante el 'soudure', cuando la época seca está a punto de concluir y las precipitaciones todavía no han comenzado, encontrar algo que llevarse a la boca es casi imposible.

Save the Children, con la financiación de la agencia de ayuda humanitaria de la Unión Europea, ECHO, interviene en ese momento crítico del año para asistir a las familias más vulnerables, que en 2017 suman unas 1.450 repartidas en 87 pueblos de Brakna. Entrega tres kilos de harina por embarazada y por cada niño de entre cero y seis meses, y otros seis kilos de harina por cada niño de entre seis y 24 meses.

La ayuda no se limita a una simple distribución porque el objetivo es "preparar a estas familias para que puedan enfrentar por sí mismas la próxima crisis", indica el responsable de programas de la ONG en Mauritania, Luis Pedro Lobo Albagnac. Eso implica un cambio en las costumbres alimentarias para "conseguir más con menos" que "no se logra de la noche a la mañana".

Khadijetou Aboye es la representante de Misola en Brakna y tiene un papel muy especial en cada reparto. Los folletos explican con dibujos y por escrito --en un dialecto local del árabe y en francés, los idiomas oficiales en Mauritania-- los pasos a seguir para preparar la harina, pero ella se encarga de que a las mujeres, destinatarias de esta información, no les quede ninguna duda.

Sentada sobre una esterilla en una 'haima', ante un público expectante de mujeres y niños, y con traductor, para que nadie se pierda, hace una pequeña demostración culinaria que "es muy importante". "Así no solo escuchan lo que deben hacer, también lo ven", y eso facilita que lo recuerden y que a la hora de cocinar pongan en práctica estos buenos usos, resalta.

Repite siempre el mismo ritual. Empieza lavándose las manos y fregando los cacharros que va a utilizar. "Insisto mucho en esto", relata Khadijetou, porque las mujeres no suelen desperdiciar el poco agua que tienen --y que les cuesta varias horas de caminata diaria-- en estas tareas. Después, detalla las proporciones de agua y harina y el tiempo de cocción, fases cruciales para evitar que la papilla pierda sus propiedades nutricionales.

"Las mujeres son muy participativas" y Khadijetou se aprovecha de eso para encontrar siempre una voluntaria que haga las veces de pinche de cocina. Fatimetou Bouchama, con ocho hijos, ha sido la elegida en Loudeye, otro pueblo de Brakna. "Me he ofrecido porque me lo han pedido mis vecinas", relata y añade que cuando tienen dudas sobre cómo preparar la harina acuden a ella.