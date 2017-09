Clegg critica la "complacencia política" de Juncker ante los desafíos de la UE

El ex viceprimer ministro británico Nick Clegg ha criticado este martes la "complacencia política" del presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, durante su intervención en el debate de Estado de la Unión la pasada semana, ya que considera que las autoridades europeas están centrando su trabajo "en lo simbólico y no en lo esencial" ante los enormes desafíos del bloque europeo.

El que fuera 'número dos' del Gobierno de Reino Unido durante la etapa de David Cameron ha señalado que, ante los "enormes desafíos" a los que tiene que hacer frente la UE, Juncker mostró una postura "excesivamente complaciente" consigo mismo durante su intervención en el debate. "Me preocupa enormemente que se caiga en la complacencia política y no se escuche a los ciudadanos", ha señalado.

"Si lo que pasó en 2008 no hubiera ocurrido, no tendríamos a Trump, creo que los británicos no hubieran votado a favor del Brexit y definitivamente no tendríamos a líderes en Europa como Viktor Orban, (Marine) Le Pen o movimientos anti inmigración como el que promueve (Geert) Wilders", ha asegurado.