Cierra en Bonn la COP23, la cumbre del clima de los pequeños pasos

La vigesimotercera Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP23) ha cerrado esta madrugada en Bonn con pequeños progresos destinados a generar confianza y allanar el camino hacia la implementación de los compromisos adoptados en el histórico Acuerdo de París.

"La conferencia del clima no fue un gran golpe pero tuvo los resultados esperados. En Bonn se trabajaba en la letra chica y la conferencia ha producido mucha letra chica. Pero todavía no hemos llegado a la meta ni por lejos", valoró Michael Schäfer, de la organización ambientalista WWF.

Una red de estados, ciudades y representantes de empresas y de la sociedad civil norteamericana estuvieron presentes en Bonn para asegurar a la comunidad internacional que cumplirían las metas asumidas. "We are still in" fue el mensaje del grupo encabezado por el gobernador de California, Jerry Brown.