Ceballos se declara en rebeldía tras pasar dos meses aislado en la cárcel de la Inteligencia venezolana

El líder opositor Daniel Ceballos, detenido por incitar a la violencia durante las revueltas de 2014 contra el Gobierno de Nicolás Maduro, se ha declarado en rebeldía tras pasar cerca de 60 días aislado en el cuartel general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el Helicoide de Caracas.

El ex alcalde de San Cristóbal ha contado que lleva dos meses recluido "en la última celda del Helicoide" --"hay al menos ocho rejas más hasta la rampa donde me sacaban al sol"--. "Y para colmo tengo ahora un grillete electrónico pegado al tobillo", ha apostillado, detallando que le obligan a cargarlo dos horas diarias.

Ceballos ha expresado su hartazgo por esta situación y ha anunciado que a partir de este momento no va a "cooperar" más con las autoridades venezolanas. "Me voy a resistir a todo acto cruel que viole mis Derechos Humanos", ha afirmado. Así, ha destruido el grillete electrónico y ha anunciado que no se hará la fotografía diaria que le exigen.