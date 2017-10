El CNE informa de que funcionan el 99,92% de las mesas para las elecciones regionales de Venezuela

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha informado de que el 99,92 por ciento de las mesas de votación para los comicios regionales de este domingo están abiertas y funcionando con normalidad.

La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, ha explicado en rueda de prensa que solo en Caicara de Maturín, en Monagas, y en un centro de votación de Falcón hubo dificultades para comenzar a votar. Además, en los municipios Alto Orinoco, Autana y Manapiare, de Amazonas, aún no tienen datos precisos porque son zonas de difícil acceso.

En cuanto a los problemas causados por la falta de suministro eléctrico en algunos centros, Lucena ha explicado que "si no hay electricidad en un centro electoral, no pasa nada porque las máquinas tienen baterías y pueden funcionar".

Blyde ha denunciado que la utilización de los medios públicos de comunicación es "indebida, abusiva, ilegal y delictiva", por lo que instó al CNE a "poner orden" y que no permita que la situación se "desborde" por su "inacción".

Por otra parte, Blyde ha reprochado al CNE que no haya informado a los votantes reubicados en nuevos centros electorales. "El CNE no hizo su trabajo, más bien no quería que usted votara, le reubicó su centro en las últimas 48 horas", ha argumentado. "Los obstáculos que nos ha colocado el Consejo Nacional Electoral los estamos venciendo y los vamos a vencer con el voto de cada uno de los venezolanos", ha apostillado.