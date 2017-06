El CICR señala que los familiares de desaparecidos en Perú necesitan "respuestas"

La centralización de la información, el número de forenses necesarios y la necesidad de que un "proceso reparador", los tres grandes retos

Sin duda, sostiene Barrantes, la centralización de la información es uno de los "tres grandes retos". Otro serán las "intervenciones forenses", pero no está claro que en Perú haya suficientes forenses cualificados para llevar a cabo este tipo de actuaciones, así que seguramente hará falta recurrir a forenses civiles o de instituciones del extranjero. En este sentido, advierte, Perú no es el único país del mundo donde se busca a desaparecidos.

En cuanto al coste que tendrá para el Estado la aplicación de la ley, toda vez que también se prevé el acompañamiento psicosocial de los familiares y apoyo material y logístico para la búsqueda, identificación, restitución y entierro, por ahora no hay una estimación. En opinión de Barrantes, "comparado con otras intervenciones estatales no creo que sea especialmente costosa".

Como ejemplo, explica que cotejar las muestras de AND de familiares con restos óseos de desaparecidos cuesta unos 450 dólares. "Esas cifras para un Estado no son realmente importantes y no son tan grandes frente a la posibilidad que se tiene de dar respuesta a ciudadanos del país que están sufriendo", subraya. "No son cifras astronómicas como puede ser construir infraestructuras", insiste.