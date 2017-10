Bush padre se disculpa con una actriz que denunció un tocamiento

El expresidente de Estados Unidos George H.W. Bush ha pedido perdón a una actriz, Heather Lind, después de que ésta denunciase en redes sociales que había sufrido tocamientos por parte del antiguo mandatario durante un acto en el que ambos coincidieron en 2014.

Lind ha asegurado en una serie de mensajes en su perfil de Instagram --retirados posteriormente-- que Bush la "acosó sexualmente" desde su silla de ruedas cuando posaban para una foto. "Me tocó por detrás mientras su mujer, Barbara Bush, estaba a su lado. Me contó un chiste verde y después, mientras nos hacían la foto, me tocó otra vez", ha relatado.